Spari contro un’auto a Pozzuoli: ipotesi tentata rapina, indagano i carabinieri Spari contro l’automobile di un incensurato su via Antiniana, a Pozzuoli: illeso il 24enne alla guida, ipotesi rapina. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il foro del proiettile.

Spari contro un'automobile in movimento su via Antiniana, a Pozzuoli: forse una tentata rapina, ma sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione operativa puteolana. L'episodio è accaduto attorno alle 19 di oggi quando, stando alle prime ricostruzioni, due sconosciuti a bordo di una utilitaria avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco contro un'altra vettura che in quel momento passava su via Antiniana.

Non è chiaro se si sia trattato di una tentata rapina o meno: al momento nessuna ipotesi è totalmente esclusa dai Militari dell'Arma. Non ci sono feriti: a bordo dell'autovettura c'era solo un 24enne incensurato alla guida. I proiettili hanno colpito la parte posteriore sinistra del veicolo, fortunatamente senza raggiungere il posto di guida dove si trovava il giovane, che ne è uscito illeso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli.