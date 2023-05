Spari contro le auto di un concessionario a Caivano: esplosi 7 colpi verso le vetture Sette colpi a segno contro quattro auto all’interno di un concessionario di Caivano: indagano i carabinieri. Altri spari ad Afragola: 4 colpi contro uno stabile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Colpi d'arma da fuoco nella notte contro alcune automobili all'interno di una concessionaria di Caivano, nell'hinterland di Napoli. Ignoti al momento i responsabili: si cercano eventuali immagini da impianti di videosorveglianza presenti in zona: sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia locale. Da una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, alcuni ignoti avrebbero esploso attorno alle 2 di questa notte almeno 7 colpi, tutti a segno, verso quattro diverse automobili all'interno di un concessionario caivanese che si trova su via del 1° Maggio, all'angolo con via della Repubblica. Nelle prossime ore verrà ascoltato anche il titolare della concessionaria per cercare di ottenere ulteriori dettagli su possibili indiziati e motivazioni.

Non si tratta dell'unica sparatoria avvenuta nella notte: ad Afragola, poco distante, attorno alle 3 di questa notte alcuni ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro il muro di uno stabile al Corso Meridionale: ritrovati e sequestrati quattro bossoli calibro 9, rilievi su quattro fori lasciati dai proiettili nel muro. Indagano in questo caso i carabinieri locali di Afragola. I due episodi non sarebbero tuttavia collegati, sebbene i carabinieri non tralascino alcuna ipotesi. Fatto sta che, nei tempi recenti, si è tornati a sparare con una certa "frequenza" a Napoli e in tutto l'hinterland, anche se fortunatamente non si registrano vittime. Tuttavia, l'alta incidenza di questo tipo di fenomeni lascia intendere una sorta di "fibrillazione" della criminalità organizzata un po' in tutta Napoli e negli immediati comuni limitrofi.