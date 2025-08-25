Spari contro l’auto a Marigliano, ferita ragazza di 20 anni

Una ventenne del Napoletano è stata ferita a colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica a Marigliano, zona Pontecitra; tra le ipotesi, quella di un tentativo di rapina.

Immagine di repertorio

Una ragazza è arrivata nella notte di ieri, 24 agosto, all'Ospedale del Mare di Ponticelli con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra: incensurata, classe 2004, è stata raggiunta da un colpo di pistola mentre si trovava in automobile con un'amica a Marigliano, in provincia di Napoli. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato; gli accertamenti sono in corso, al momento, tra le ipotesi, c'è quella della rapina finita male.

Il ferimento risale alle 2 circa di ieri, sarebbe avvenuto in zona Pontecitra. Sull'identità del responsabile la ragazza non sarebbe stata in grado di fornire informazioni utili. Avrebbe riferito, prima ai sanitari e successivamente alle forze dell'ordine intervenute in ospedale, di essere stata raggiunta da un uomo in scooter mentre lei si trovava in auto con un'amica, seduta sul sedile passeggero; impossibile guardare in faccia lo sconosciuto: aveva il volto travisato e indossava un casco integrale. L'uomo, dopo avere affiancato la loro Fiat Panda, avrebbe premuto il grilletto puntando verso l'abitacolo, per poi darsi alla fuga.

La ragazza è stata colpita da una sola pallottola, alla gamba sinistra, con proiettile trattenuto; per lei è stato disposto un intervento chirurgico per la rimozione dell'ogiva ma le sue condizioni non destano preoccupazione e i medici hanno escluso sin da subito conseguenze di rilievo. A riscontro della versione della giovane, gli agenti hanno appurato che il finestrino dell'automobile era andato in frantumi e che c'erano tracce di sangue sul sedile passeggero; si vaglia la possibilità che il raid possa essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona.

