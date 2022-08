Spari contro il gruppo di ragazzini, un 16enne e una 17enne feriti ad Acerra Una 15enne è stata ferita da proiettili all’inguine e a una gamba ad Acerra (Napoli); sarebbe stata colpita da pallottole di rimbalzo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due ragazzini sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco ad Acerra, in provincia di Napoli: lui, 16 anni, è stato raggiunto da una pallottola al polpaccio mentre lei, 17 anni, ha riportato una ferita all'anca sinistra e al piede sinistro; trasportati inizialmente alla clinica Villa dei Fiori e successivamente in ospedale, i due non sono in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri, 31 luglio, tra gli edifici del Parco Novecento.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, tutt'ora al vaglio degli inquirenti, le due vittime sarebbero state ferite mentre si trovavano in compagnia di altri giovani in via Alfonso d'Aragona; due persone sarebbero arrivate in sella a uno scooter e avrebbero improvvisamente aperto il fuoco, sparando diversi colpi in direzione del gruppetto che si trovava in strada, per poi dileguarsi subito dopo. Il 16enne è stato successivamente trasportato all'Ospedale del Mare, la ragazza 17enne al Cardarelli; le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, col supporto del commissariato di Acerra della Polizia di Stato. Le due vittime risultano entrambe incensurate, non è chiaro se fossero effettivamente gli obiettivi o se il bersaglio fosse una terza persona presente nel gruppetto. I poliziotti, dopo aver ascoltato gli altri giovani presenti al raid, stanno in queste ore effettuando accertamenti sulle loro frequentazioni e cercando di ricostruire i motivi del ferimento; la zona degli spari non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza.