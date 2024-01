Spari contro gli autobus a Napoli, sospetti portati in commissariato Intercettati a Napoli dei sospettati per gli spari contro gli autobus Anm; bloccati dalla Polizia, sarebbero stati condotti negli uffici per le verifiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sarebbero dei sospettati per i raid contro gli autobus avvenuti a Napoli nelle scorse ore: intercettati in zona Salvator Rosa nella tarda serata di oggi, 24 gennaio, sarebbero stati portati negli uffici della Polizia di Stato per le verifiche del caso. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Si tratterebbe di giovani napoletani; sarebbero ritenuti coinvolti negli episodi della notte in diversi quartieri di Napoli e probabilmente legati anche ad alcuni di quelli avvenuti nel pomeriggio di oggi. Complessivamente gli autobus Anm danneggiati sono 20: 9 nella notte, 2 nel primo pomeriggio e gli altri 9 nelle ore successive.

I sospettati sarebbero stati fermati a bordo di un'automobile che corrispondeva a quella descritta da alcuni autisti. Nel corso dei controlli sarebbe stata rinvenuta anche l'arma utilizzata, una pistola ad aria compressa compatibile con i piombini esplosi contro le finestre dei veicoli Anm e rinvenuti negli abitacoli. Complessivamente gli autobus danneggiati sono 11; prima che venissero colpiti anche gli ultimi due, l'Anm aveva stimato i danni in 10mila euro e fatto sapere che per il ripristino dei veicoli sarebbe stato necessario un mese.

Uno dei piombini sparati contro gli autobus a Napoli