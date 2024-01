Raid contro gli autobus, altri due mezzi di Anm danneggiati a colpi di pistola: sono 11 in totale Salgono a 11 gli autobus di Anm danneggiati a colpi di pistola a Napoli: altri due raid nel pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Altri due autobus di Anm sono stati danneggiati a colpi di pistola nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio; i raid sono avvenuti in via Riviera di Chiaia e in via Nuova Marina, procedono rispettivamente i Carabinieri e la Polizia di Stato. La dinamica è praticamente identica a quella degli assalti della notte scorsa: sono stati esplosi dei colpi verso i finestrini, presumibilmente con un'arma ad aria compressa, mentre i veicoli erano in marcia. Alcune testimonianze riferiscono che gli spari sarebbero partiti da uno scooter.

Altri due autobus Anm danneggiati

In via Riviera di Chiaia è stato danneggiato un mezzo in servizio sulla linea R7, l'autista è stato costretto ad arrestare la marcia dopo che qualcosa ha colpito e mandati in frantumi i vetri laterali del bus. Episodio fotocopia poco dopo in via Nuova Marina, dove è stato preso di mira un veicolo della linea 151. I due veicoli erano in servizio e avevano a bordo dei passeggeri ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Con i due nuovi raid salgono a 11 i mezzi di Anm danneggiati e costretti a rientrare in deposito.

Nella notte colpiti 9 bus in tutta Napoli

Nella notte scorsa, tra mezzanotte e le due del mattino, altri 9 veicoli erano stati danneggiati in vari quartieri cittadini, dalla zona collinare a Napoli Est; secondo la testimonianza di alcuni autisti a sparare sarebbero stati dei giovani in un'automobile scura. È possibile che si tratti delle stesse persone per tutti gli assalti: nonostante le segnalazioni siano arrivate da punti molto diversi, a quell'ora è possibile coprire quelle distanze in tempi compatibili.

Anm ha fatto sapere che la stima dei danni ammonta a circa 10mila euro e che per il ripristino degli autobus sarà necessario circa un mese; nel frattempo il servizio notturno verrà assicurato con altri veicoli.