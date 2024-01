Trasporto pubblico a Napoli

Bus Anm bloccato da Mercedes in sosta vietata, conducente scende e viene investito dall'auto in fuga L'incidente in piazza Amedeo alle 9,15, nella zona di Chiaia. Il conducente del pullman portato all'Ospedale Fatebenefratelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Mercedes parcheggiata gli impedisce di far accostare il bus alla fermata Anm, così l'autista del pullman scende per chiedere al guidatore, impegnato al telefonino, gentilmente di spostarsi. Ma viene prima aggredito verbalmente e poi investito con l'auto partita in gran velocità e poi fuggita via. È accaduto questa mattina a Napoli, allo stazionamento dei bus di piazza Amedeo. A denunciarlo è Marco Sansone, sindacalista dell'Usb: "Sono anni che segnaliamo la sosta selvaggia allo stazionamento dei bus di piazza Amedeo. Adesso basta, bisogna intervenire subito".

L'incidente in piazza Amedeo: "Travolto l'autista del bus"

L'episodio è avvenuto questa mattina, giovedì 18 gennaio 2024, come raccontato da Sansone:

"Questa mattina, intorno alle 9.15, un operatore d'esercizio dell'ANM alla guida della linea NC, non riuscendo ad attestarsi in sicurezza, come sempre, presso il capolinea di Piazza Amedeo a causa delle auto ferme in sosta vietata, è sceso dall'autobus ed ha chiesto ad un uomo a bordo di una Mercedes di spostarsi per permettergli di occupare con l'autobus l'apposita area delimitata dalle strisce gialle. L'autista della Mercedes, dopo essere uscito dall'auto ed aver aggredito verbalmente l'operatore d'esercizio, reo di averlo disturbato mentre era al telefono, rientrava in auto e ripartiva repentinamente, investendo il conducente dell'autobus con la fiancata dell'auto. Quest'ultimo veniva sbalzato al suolo tra l'incredulità delle persone che dovevano salire sull'autobus, mentre l'uomo in Mercedes si allontanava frettolosamente".

Il conducente del pullman trasportato all'Ospedale Fatebenefratelli

Il lavoratore, prosegue Sansone, seppur claudicante per l'impatto con l'auto, si rialzava e si metteva in contatto con la centrale operativa, la quale prontamente inviava l'Addetto all'Esercizio di turno in Piazza Amedeo per mettere l'autobus in sicurezza, in quanto l'operatore d'esercizio era costretto a lasciare il servizio ed a ricorrere alle cure mediche presso l'Ospedale Fatebenefratelli, dove ha denunciato l'accaduto.

Per Marco Sansone, dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania,

"Sono anni che segnaliamo l'impossibilità per gli autobus di attestare presso Piazza Amedeo a causa della sosta selvaggia. Non è la prima volta che gli autisti che non possono attestare lì con la linea NC, che sostituisce la Funicolare di Chiaia chiusa per manutenzione, vengono aggrediti da incivili che pretendono di fermarsi nell'area dedicata alla sosta dell'autobus senza essere nemmeno disturbati. Lavorare a Piazza Amedeo è diventato impossibile, ma è diventato impossibile anche far salire e scendere i passeggeri in sicurezza. Senza l'intervento dell'ANM, alla quale chiediamo di costituirsi parte civile in questo caso, e della Polizia Municipale della zona, fatti come quelli di stamattina continueranno vergognosamente ad accadere nell'indifferenza di tutti".