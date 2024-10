video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Ponte Ognissanti Napoli, attesi 140mila turisti. Piano traffico di 4 giorni: orari bus e metro Per il ponte dei defunti e di Ognissanti, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano di accoglienza per i visitatori e un piano di viabilità per la zona del Cimitero. L'uscita Doganella della Tangenziale sarà chiusa 1 e 2 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Per il ponte di Ognissanti e dei defunti a Napoli, il Comune ha previsto un apposito piano di accoglienza per i turisti e un piano di viabilità per i pellegrini che si recheranno nei cimiteri cittadini, a cominciare da quello di Poggioreale, per onorare i propri cari. In città, per 4 giorni, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, sono attesi circa 140mila visitatori (questa la stima dell’Osservatorio turistico cittadino), che si aggiungeranno al grande afflusso degli abitanti per la ricorrenza dei defunti.

Per l'occasione, l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha potenziato i servizi di trasporto pubblico, con più corse bus. Rafforzata la presenza di agenti della Polizia Locale in strada, per garantire maggiore sicurezza. Mentre sul fronte dell'igiene urbana, sarà aumentata la frequenza di raccolta dei rifiuti.

Confermati anche i prolungamenti notturni della metro Linea 1 venerdì 1 e sabato 2 novembre. Oggi, invece, giovedì 31 ottobre, la metropolitana chiuderà in anticipo di 2 ore, alle 21,00, per la manutenzione. Inoltre, nelle giornate dell'1 e 2 novembre l'uscita Tangenziale Doganella rimarrà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalle 6 alle 14.30.

Il piano accoglienza per i turisti a Napoli: tutor e infopoint

L'assessorato al Turismo, guidato da Teresa Armato, ha predisposto una serie di servizi per l’accoglienza:

Tutor : 15 addetti all'accoglienza del turista (riconoscibili da cappellino e pettorina) saranno in strada nei luoghi più frequentati della città e alla Stazione centrale per fornire informazioni, dare indicazioni e distribuire materiale informativo ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 19.

: 15 addetti all'accoglienza del turista (riconoscibili da cappellino e pettorina) saranno in strada nei luoghi più frequentati della città e alla Stazione centrale per fornire informazioni, dare indicazioni e distribuire materiale informativo ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 19. Infopoint fissi: resteranno aperti come di consueto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, i quattro infopoint posizionati presso: il Molo Angioino, Piazza del Gesù, via Cesario Console, altezza Palazzo Salerno, e via Morghen.

resteranno aperti come di consueto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, i quattro posizionati presso: il Molo Angioino, Piazza del Gesù, via Cesario Console, altezza Palazzo Salerno, e via Morghen. Infopoint mobili : 5 tutor itineranti, in bicicletta e a bordo di una minicar elettrica.

: 5 tutor itineranti, in bicicletta e a bordo di una minicar elettrica. Servizi igienici pubblici: n. 7 bagni chimici mobili (n. 1 in via Riviera di Chiaia; n. 2 via Mezzocannone; n. 2 via Cesare Battisti 40, angolo via Fabio Filzi; n. 2 Piazza del Gesù); – n. 8 bagni fissi in piazza Trieste e Trento.

Potenziata la raccolta dei rifiuti

Rafforzata anche il servizio di raccolta dei rifiuti in città, svolta da Asìa. Sul fronte dell’igiene urbana saranno incrementati i servizi di svuotamento cestini e riassetto delle attrezzature stradali con ulteriori passaggi, in particolare nelle zone a maggiore concentrazione di turismo e passeggio nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Potenziato anche lo spazzamento, sia meccanizzato che manuale in tutte le zone del centro storico, così come sarà effettuato il lavaggio stradale e dei cestini gettacarte nelle aree pedonali, sui marciapiedi e nelle piazze a maggiore affluenza, anche con l’ausilio di prodotti sanificanti, nelle zone della stazione centrale, del centro storico e nelle aree commerciali più frequentate.

Napoli blindata con più polizia locale

La Polizia Locale garantirà un maggior presidio del territorio intensificando i controlli contro la movida selvaggia assieme alle altre forze di polizia e proseguiranno i controlli già messi in campo nei weekend precedenti contro l’abusivismo in strada (ambulantato e parcheggio).

Tutti gli orari di metro e bus per il ponte dei defunti a Napoli

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, nelle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, (31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre), sono state potenziate le corse di bus, tram e filobus per soddisfare la domanda verso le aree cimiteriali di via Santa Maria del Pianto/ via del Riposo (cimitero Nuovissimo) e Poggioreale Emiciclo (cimitero Monumentale).

Cimiteri di Santa Maria del Pianto:

La linea bus 584 , il cui programma di esercizio è opportunamente intensificato, collega via Toledo, piazza Dante, il Museo MANN, piazza Cavour, via Foria e via Don Bosco con via S. Maria del Pianto (cimiteri Nuovissimo e Monumentale Superiore). Perdurando l'interdizione di via S. Maria del Pianto, il percorso della linea resta quello ordinario anche in occasione delle giornate della commemorazione, vale a dire con transito in andato e ritorno per via del Riposo e capolinea alla cosiddetta ‘aiuola triangolare'.

, il cui programma di esercizio è opportunamente intensificato, collega via Toledo, piazza Dante, il Museo MANN, piazza Cavour, via Foria e via Don Bosco con via S. Maria del Pianto (cimiteri Nuovissimo e Monumentale Superiore). Perdurando l'interdizione di via S. Maria del Pianto, il percorso della linea resta quello ordinario anche in occasione delle giornate della commemorazione, vale a dire con transito in andato e ritorno per via del Riposo e capolinea alla cosiddetta ‘aiuola triangolare'. Sono inoltre attive la linea bus 502 che collega il cimitero di Fuorigrotta con Agnano, la linea 180 da Fuorigrotta e Scampia/Secondigliano verso Largo S. Maria del Pianto e la linea 182, da Paternum/ Dante a via Don Bosco/ Largo S M del Pianto.

che collega il cimitero di Fuorigrotta con Agnano, la linea 180 da Fuorigrotta e Scampia/Secondigliano verso Largo S. Maria del Pianto e la linea 182, da Paternum/ Dante a via Don Bosco/ Largo S M del Pianto. La linea bus 501 è dedicata agli spostamenti interni al cimitero Nuovissimo ed effettua capolinea all'aiuola triangolare in maniera da assicurare una relazione diretta con la linea 584. La linea è attiva nelle giornate del 1 e 2 novembre.

Cimitero Monumentale di Poggioreale

Il Cimitero di Monumentale di Poggioreale Emiciclo sarà raggiungibile con la tranvia 412 – 421 (Emiciclo-Garibaldi) .

. La linea bus 169 percorre la direttrice p. Garibaldi-Poggioreale Emiciclo- Stadera fino a Casalnuovo. La linea C90 collega l'Emiciclo con via Stadera ed il cimitero di Secondigliano.

Per gli altri cimiteri cittadini:

Le linee bus 572 (Monaldi-Chiaiano), e 572 BR collegano il cimitero di Chiaiano con le stazioni M1 di Frullone e Chiaiano;

collegano il cimitero di Chiaiano con le stazioni M1 di Frullone e Chiaiano; La linea bus 575 in partenza da Scampia è a servizio del cimitero di Secondigliano; La linea 194 è a servizio dei cimiteri di San Giovanni e di Barra.

in partenza da Scampia è a servizio del cimitero di Secondigliano; La linea 194 è a servizio dei cimiteri di San Giovanni e di Barra. La linea bus 177 è a servizio del cimitero di Ercolano.

Tangenziale di Napoli

In occasione del pellegrinaggio ai Cimiteri di Poggioreale, l'uscita Tangenziale Doganella rimarrà chiusa al traffico in entrambe le direzioni il 1 e 2 novembre dalle 6 alle 14.30.

Metropolitana Linea 1

Per quanto riguarda la linea 1 della Metropolitana, durante l’intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti – con nove treni circolanti della capienza di 1.250 posti – e, negli orari di punta, frequenza delle corse ogni 8 minuti. Si garantirà il prolungamento dell’orario serale venerdì e sabato sera. Linea 6, che collega il quartiere Fuorigrotta con piazza Municipio, continua a osservare orario 7-15.

Alibus

Il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 13 Alibus, due in più rispetto all’ordinario, che, in caso di necessità, saliranno a 14. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto.

Taxi

Rafforzata anche la presenza di taxi in città, per i quali resta in vigore fino al 5 gennaio 2025 in via sperimentale la nuova disciplina dei turni di servizio per garantire il servizio nel weekend nelle fasce pomeridiane e serali anche nei periodi di maggiore affluenza.

Il piano traffico per la zona dei cimiteri

Ma non finisce qui. Con apposita ordinanza è stato istituito un piano di viabilità straordinario per le giornate dell'1 e 2 novembre 2024, in occasione del pellegrinaggio ai Cimiteri di Poggioreale. Ecco cosa prevede:

1. Divieto di sosta con rimozione coatta – eccetto mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea, dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile – nelle seguenti strade:

largo Santa Maria del Pianto ;

; via S. Maria del Pianto ;

; via del Riposo ;

; via Nuova Poggioreale.

2. Corsia per la manovra d'inversione del senso di marcia, riservata ai veicoli A.N.M, opportunamente delimitata, all'intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo, all'altezza dell'aiuola triangolare.

3. Senso unico di circolazione nelle seguenti strade:

A) via S. Maria del Pianto , dalla confluenza di via del Riposo fino a quella di Quadrivio Stadera;

, dalla confluenza di via del Riposo fino a quella di Quadrivio Stadera; B) via Nuova Poggioreale, per il solo tratto compreso tra via Stadera e via M. Parisi.

4. Divieto di transito veicolare – con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana, dei mezzi pubblici non di linea (TAXI), dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, dei veicoli della Protezione Civile, delle autovetture da noleggio con conducente in servizio di trasporto salme e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, che possono circolare nei due sensi di marcia – in via S. Maria del Pianto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Riposo e l’ingresso principale al cimitero.

5. Divieto di transito veicolare – con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana, dei mezzi pubblici non di linea (TAXI), delle autovetture da noleggio con conducente in servizio di trasporto salme e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, nella semicarreggiata sinistra di viale Umberto Maddalena – da piazza Capodichino a largo S. Maria del Pianto.

6. Divieto di transito veicolare in via De Giaxa, alla confluenza con viale Umberto Maddalena.

7. Divieto di transito veicolare – eccetto i mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea – sulla corsia di marcia di via del Riposo che collega via Santa Maria del Pianto con largo Santa Maria del Pianto.

8. Obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli privati circolanti in via F. M. Briganti che si immettono su viale Umberto Maddalena.

9. Divieto di transito agli autoveicoli di trasporto merci in via Nuova del Campo, via Don Bosco, via Santa Maria del Pianto, Quadrivio Stadera e via Nuova Poggioreale.

10. Divieto di sosta con rimozione coatta in via del Riposo, via Don Bosco e via Nuova del Campo.

11. Chiusura dell'imbocco da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia.

12. Fermata provvisoria riservata ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico collettivo di linea urbana in via Salomone n. 46/A (altezza palo I.P. n°1051798).

13. Due aree riservate allo stazionamento dei mezzi di trasporto pubblico di linea urbana in via Santa Maria del Pianto, sistemate in parallelo al marciapiede, una sul lato destro e l’altra sul lato sul lato sinistro della carreggiata, nel tratto di strada in corrispondenza dell’aiuola triangolare, lato ingresso principale Cimitero.