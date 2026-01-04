Spari contro Gianluca Pisacane, i genitori: “Ci stavano aspettando, è stato un agguato”

Il padre di Gianluca Pisacane, fratello del tecnico del Cagliari Fabio: “Ci hanno dato addosso, uno ha preso la pistola e ha sparato”. La madre: “Un agguato”

Andrea Pisacane

"Hanno messo la pistola vicino alla gamba di mio figlio e sparato due colpi". Così Andrea Pisacane, padre dell'allenatore del Cagliari Fabio e di Gianluca, titolare del PisaDog 19 Spritz, parla degli spari contro suo figlio, avvenuti in vico Tre Re a Toledo due giorni fa, alla chiusura del locale di famiglia. Le indagini per ora non hanno fatto registrare novità: si indaga a tutto tondo. Ma per i genitori di Gianluca Pisacane, non ci sono dubbi: qualcuno li aspettava.

Almeno tre persone, a volto scoperto, ha raccontato l'uomo al Tg3, "Ci hanno dato addosso. Uno, che aveva la birra in mano l'ha lanciata in faccia a Gianluca. Hanno bisticciato. Poi uno ha preso la pistola, è venuto vicino e ha sparato". Anche la madre, Assunta, ha raccontato: "L'ha visto anche la Polizia nelle telecamere che hanno ripreso tutto: ci stavano aspettando, è stato un vero e proprio agguato. Abbiamo chiuso il locale e ci stavano aspettando".

Secondo le primissime ricostruzioni, non ancora confermate dagli inquirenti, ci sarebbe stata in serata una lite tra tre donne ed una dipendente del locale, durante la quale Gianluca avrebbe provato a fare da paciere e che avrebbe fatto scattare una prima chiamata alla polizia, che però giunta sul posto non ha trovate le donne. Poco dopo, la chiusura del locale e quindi gli spari: almeno tre uomini a volto scoperto, due i colpi nella gamba per Gianluca Pisacane, fratello del tecnico del Cagliari Fabio, che ieri ne aveva parlato anche sui propri profili social. Le indagini proseguono in tutte le direzioni. E non è escluso che nelle prossime ore possa già arrivare una prima svolta.