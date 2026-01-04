Indagini sugli spari al fratello di Fabio Pisacane: l’uomo operato in ospedale, sta bene

La Polizia indaga per risalire ai responsabili: tutte le ipotesi ancora in piedi. Gianluca Pisacane, intanto, è stato operato in ospedale e sta bene.

Fabio Pisacane

Si indaga a tutto tondo sugli spari contro Gianluca Pisacane, 28 anni, fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio: l'uomo è finito in ospedale con ferite d'arma da fuoco a una gamba. Tutta da ricostruire la dinamica del fatto, avvenuto due sere fa nei pressi dell'attività di famiglia, il PisaDog 19 Spritz nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Indaga la Polizia di Stato che al momento non si sbilancia su possibili moventi o ipotesi. Intanto, Gianluca Pisacane è stato operato e sta bene.

Al momento, le uniche cose certe della vicenda sono poche e frammentarie. Fonti investigative hanno spiegato a Fanpage.it che poco prima dell'aggressione era arrivata una telefonata che segnalava una rissa in corso tra ragazzi all'esterno del locale. Ma arrivati sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno, forse perché già andati via. Evento che, comunque, al momento non sembra legato con quanto accaduto poche ore dopo, quando Gianluca Pisacane aveva lasciato l'attività di famiglia e veniva aggredito in vico Tre Re a Toledo, non lontano dal locale stesso. Ignoti gli avrebbero quindi esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, ferendolo ad una gamba.

Non è chiaro dunque se la lite segnalata poco prima possa essere collegata a quanto accaduto. Inizialmente, infatti, si era parlato di una lite avvenuta forse all'interno del locale, tra alcune clienti ed una dipendente, che avrebbe portato alla chiamata delle forze dell'ordine. In ogni caso, all'arrivo della Polizia non vi erano persone coinvolte o segnali di risse in corso. Intanto, nelle scorse ore Gianluca Pisacane è stato operato: sta bene e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, che ieri sera ha parlato sui social per spiegare l'accaduto, aggiungendo anche: "In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto".