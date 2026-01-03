Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari Calcio

Il fratello e il padre dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, sono stati aggrediti nella notte nel centro di Napoli, tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, nei pressi dell'attività commerciale di famiglia: il 68enne è stato picchiato, ma non ha riportato lesioni di rilievo, mentre il 28enne è finito in ospedale con ferite d'arma da fuoco a una gamba; per lui i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

L'aggressione ai Quartieri Spagnoli

L'intervento delle forze dell'ordine è delle 4 di oggi, 3 gennaio, quando dall'ospedale dei Pellegrini è arrivata la segnalazione del ferimento a colpi di pistola. Al Pronto Soccorso sono arrivati i poliziotti del commissariato Montecalvario, per l'avvio delle indagini. Stando a quanto riferito dalle vittime, l'aggressione sarebbe avvenuta circa un'ora prima e non troppo distante: il fratello dell'ex calciatore napoletano, oggi alla guida della squadra di serie A, sarebbe stato bloccato in vico Tre Re a Toledo, una delle stradine che, dai Quartieri Spagnoli, sbuca sulla via dello shopping del centro di Napoli, subito dopo la chiusura di "Pisadog Spritz".

Il fratello dell'allenatore Pisacane ferito a Napoli

I motivi dell'aggressione sono per il momento sconosciuti ma è presumibile che i criminali puntassero all'incasso dell'attività commerciale. Ad agire sarebbero stati in tre, a volto scoperto. Uno di loro avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe sparato al fratello dell'allenatore, 28 anni, centrandolo con due proiettili alla gamba destra. In ospedale l'uomo è stato sottoposto ai controlli del caso e i medici hanno escluso per lui complicazioni gravi. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli, col supporto dei poliziotti del commissariato Montecalvario.