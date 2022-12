Spari ai Quartieri Spagnoli, 19enne ferito alla gamba Un 19enne è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba nella notte a Napoli; sarebbe avvenuto nel centro città, indagini dei carabinieri in corso.

A cura di Nico Falco

Un ragazzo di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito nel centro di Napoli con un colpo di pistola a una gamba; sarebbe avvenuto tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, ma anche su questo aspetto sono in corso accertamenti: il giovane non ha riferito agli investigatori nessun particolare sulla dinamica e sui responsabili. Le indagini sono affidati ai carabinieri della Compagnia Centro.

F. S., residente nella zona del quartiere Avvocata, è arrivato intorno alle 2 al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra; medicato, non è in pericolo di vita. Come da prassi per circostanze del genere, dai sanitari è partita la segnalazione alle forze dell'ordine con richiesta di intervento. Il 19enne non ha dato indicazioni su quanto avvenuto poco prima, limitandosi a dire di essere stato colpito nei Quartieri Spagnoli; non ha parlato di tentativo di rapina, né di lite sfociata nel sangue. La ricostruzione resta quindi al vaglio dei militari, che hanno avviato accertamenti sulle frequentazioni del giovane e, dopo un sopralluogo nel punto indicato, hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza.