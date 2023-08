Spari a Somma Vesuviana, crivellata di colpi automobile di un incensurato A Somma Vesuviana (Napoli) 11 colpi sono stati esplosi contro un’automobile parcheggiata; indagini dei carabinieri, il veicolo è di un 34enne incensurato.

A cura di Nico Falco

Immagine di archivio

Un'automobile è stata crivellata di colpi nella notte appena trascorsa a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli: 11 i colpi esplosi verso la carrozzeria. Sul posto, in via Montesanto, intorno all'1.45 del mattino, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna, che hanno identificato il proprietario e avviato le indagini.

La vettura è risultata essere di un 34enne del posto, incensurato e non legato ad ambienti criminali, che ha riferito ai militari di non avere mai subito minacce o intimidazioni. Nel corso dei rilievi i carabinieri hanno rinvenuto e repertato 11 bossoli calibro 9×21 su cui sono in corso accertamenti; le verifiche sul posto, e quelle presso i Pronto Soccorso degli ospedali, hanno escluso la presenza di feriti riconducibili all'episodio.

Esclusa l'ipotesi di una "stesa", per il momento viene ritenuta poco verosimile anche quella di una intimidazione diretta a qualcuno che potrebbe abitare nelle vicinanze e che potrebbe essere, al contrario della vittima, inserito in dinamiche criminali: i colpi non sarebbero stati esplosi in aria o verso gli edifici ma tutti verso la vettura, che era parcheggiata e vuota.