Spari a Napoli nella notte, 25enne di Pianura grave in ospedale: arteria femorale recisa Il ragazzo ricoverato nella notte al “Cardarelli” di Napoli, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 25enne di Pianura è stato ricoverato nella notte all'ospedale "Cardarelli" ed operato d'urgenza: è stato raggiunto da un colpo di pistola a una gamba che gli ha reciso l'arteria femorale. Le sue condizioni sono gravi, è attualmente in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, le indagini sono affidate ai militari della Compagnia Vomero.

Al momento la dinamica resta da chiarire; la vittima, L. M., già nota alle forze dell'ordine, verrà ascoltata dagli investigatori non appena possibile. Per ora il luogo del ferimento non è stato individuato, ma è possibile che sia avvenuto tra le strade del quartiere della periferia Ovest di Napoli. Verosimilmente si sarebbe trattato di una gambizzazione, di una intimidazione: il ragazzo è stato raggiunto da un solo colpo di pistola, che però ha provocato il grave danno all'arteria femorale che lo ha quasi ucciso.

I carabinieri hanno in queste ore ascoltato diversi conoscenti per risalire alle modalità del ferimento e identificare con precisione il luogo dove il giovane è stato colpito. Si indaga, inoltre, sulle frequentazioni del 25enne alla ricerca di possibili moventi.