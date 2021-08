Spari a Napoli, 47enne gambizzato: “Mi hanno sparato, volevano rubarmi il Rolex” Gambizzato un 47enne a Napoli. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che hanno tentato di sfilargli dal polso il Rolex e lo hanno colpito alla gamba. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e per confermare, eventualmente, la versione della vittima.

A cura di Enrico Tata

Spari a Napoli, dove un 47enne è stato gambizzato durante una tentata rapina. Qualcuno, questa la versione della vittima, avrebbe tentato di rubargli l'orologio e gli avrebbe sparato. Il fatto è accaduto ieri nel quartiere Arenaccia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso e accompagnato all'ospedale dei Pellegrini. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter che hanno tentato di sfilargli dal polso il Rolex e lo hanno colpito alla gamba. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e per confermare, eventualmente, la versione del 47enne.

Blitz ai Quartieri Spagnoli: arrestati responsabili sparatoria del 16 giugno

Sono stati arrestati questa mattina i responsabili, presunti, della sparatoria avvenuta il 16 giugno scorso ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Si tratta di sei persone e tra di loro c'è anche un minorenne. I proiettili sparati per strada hanno due passanti: l'artista Enrico De Maio, 56 anni, trasportato in ospedale in gravi condizioni, e il muratore 62enne Vittorio Vaccaro. Quest'ultimo è stato colpito a un braccio. I sicari avrebbero voluto colpire un uomo per vendicare l'omicidio di Gennaro Verano, avvenuto nel 2017. Il bersaglio designato è uscito illeso dalla sparatoria, mentre De Maio e Vaccaro, che nulla hanno a che fare con la camorra, sono stati colpiti.

L'operazione che ha portato all'arresto dei sei presunti responsabili della sparatoria è stata coordinata dalla Dda di Napoli e dalla procura presso il Tribunale per i Minorenni.