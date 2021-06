in foto: immagine di repertorio

Gli avrebbero sparato due persone, arrivate all'improvviso su uno scooter, che lo avrebbero colpito mentre stava passeggiando in strada nei pressi di casa sua. Una azione fulminea, subito dopo si sarebbero dileguati. È quello che ha raccontato alle forze dell'ordine Salvatore Artiaco, 51 anni, ferito a un braccio con un colpo di pistola ieri sera a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

L'uomo, pregiudicato, intorno alle 21:30 è arrivato con mezzi propri al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Aveva una ferita da arma da fuoco al braccio sinistro. Medicato, è stato dimesso con prognosi di 30 giorni; le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. In ospedale sono arrivati i carabinieri di Pozzuoli, che hanno ascoltato la vittima per ricostruire l'accaduto. Artiaco ha raccontato di essere stato ferito da due persone mentre passeggiava in via Campigli, nella frazione di Monterusciello, nelle vicinanze di casa sua. Non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina, secondo il racconto della vittima i due avrebbero direttamente aperto il fuoco per poi scappare.

L'uomo non li avrebbe riconosciuti e non sarebbe stato in grado di fornire altri elementi utili ai carabinieri per la loro identificazione, né di spiegare i motivi di quell'aggressione. Nei pressi dell'abitazione del 51enne, sul luogo indicato, i militari hanno rinvenuto due bossoli calibro 9. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili e ricostruire la dinamica; la versione dell'uomo resta per il momento al vaglio degli investigatori e in queste ore i carabinieri stanno effettuando accertamenti sulle frequentazioni dell'uomo; Artiaco fu arrestato dai carabinieri di Pozzuoli nel luglio 2019, in quella circostanza aveva nascosto 49 grammi di hashish dietro la caldaia della propria abitazione.