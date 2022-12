Spari a Monterusciello: feriti due uomini, 19enne grave in ospedale Due uomini feriti a colpi di pistola a Monterusciello, frazione di Pozzuoli (Napoli); uno di loro, 19 anni, è grave in ospedale: colpito al torace.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due uomini sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco a Monterusciello, frazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli; si tratta di un 27enne, raggiunto da diversi colpi alle gambe, e di un 19enne, le cui condizioni sono decisamente più gravi: il ragazzo sarebbe stato centrato da una pallottola al torace.

Spari a Pozzuoli, due feriti in serata

È accaduto poco prima delle 20 in via Reginelle, al confine tra Licola e Monterusciello. Sul posto, e successivamente in ospedale, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Al momento la dinamica resta da definire. Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero stati colpiti mentre erano in sella a una moto, da poco usciti di casa per una commissione.

Ad aprire il fuoco sarebbero state alcune persone che viaggiavano invece in un'automobile e che al momento del raid avrebbero indossato guanti e caschi integrali. Non si sarebbe tentato quindi di un tentativo di rapina o di circostanze simili; al momento gli investigatori considerano varie ipotesi, ma resta in piedi quella di un agguato, con i killer che potrebbero avere atteso l'obiettivo nei pressi dell'abitazione.

Grave 19enne: colpito al petto da una pallottola

Per i soccorsi, poco dopo, sono arrivate le ambulanze del 118 delle postazioni di Varcaturo e di Pozzuoli. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Il 27enne, A. C., sarebbe stato raggiunto da almeno due colpi all'altezza delle gambe, non sarebbe in pericolo di vita. L'altro giovane sarebbe invece stato centrato da una pallottola al torace ed è stato ricoverato in codice rosso.