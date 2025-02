video suggerito

Spari a Fuorigrotta, grave 21enne: ferito all’addome in via Cumana Un ragazzo è stato ferito a colpi di pistola in via Cumana, a Fuorigrotta, Napoli Ovest; è in gravi condizioni in ospedale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un giovane di 20 anni, L. C., è stato ferito a colpi di pistola intorno alle 20.45 di oggi, 13 febbraio, a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli; è stato raggiunto da almeno una pallottola all'addome, le sue condizioni sarebbero gravi. È accaduto in via Cumana, parallela di via Leopardi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato.

Soccorso, il giovane è stato accompagnato al vicino ospedale "San Paolo", dove è stato immediatamente ricoverato. La dinamica è in fase di ricostruzione ma, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il ragazzo sarebbe vicino, perlomeno per frequentazioni, a personaggi del quartiere legati al clan Troncone.