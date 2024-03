Spari a Frattamaggiore, colpi di pistola contro società di noleggio auto Residenti svegliati di soprassalto sul corso 31 Maggio a Frattamaggiore (Napoli): diversi colpi di pistola sono stati sparati verso una attività commerciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi nella notte a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, lungo il corso 31 maggio; gli spari sono stati indirizzati verso uno stabile che ospita la sede di una società che si occupa di noleggio auto. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, non risultano feriti.

Sul posto, a seguito della segnalazione dei colpi d'arma da fuoco, è intervenuta una pattuglia del commissariato di Frattamaggiore. L'episodio è in fase di ricostruzione. La strada si trova nel centro della cittadina del Napoletano e in un'area densamente abitata; al momento non è chiara la matrice dell'episodio, che appare come un atto intimidatorio.