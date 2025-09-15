Spari a Chiaia e ai Quartieri Spagnoli: in un’ora due giovani feriti nel giro di 300 metri

Gli avrebbero intimato di consegnare il telefono e, al suo tentativo di fuga, avrebbero aperto il fuoco: tre o quattro colpi, due dei quali andati a segno. Versione, al momento in fase di accertamento, che ha fornito un 18enne arrivato al Pronto Soccorso alle prime ore di oggi, 15 settembre. Il ferimento sarebbe avvenuto a Chiaia, nel centro di Napoli, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. Circa un'ora prima un 22enne era stato ferito all'addome a poche centinaia di metri di distanza. Non si esclude che tra i due episodi possa esserci un collegamento.

Diciottenne ferito a Chiaia: "Volevano il telefono"

Il giovane, S. N., incensurato, è stato trasportato in codice rosso all'"Ospedale dei Pellegrini"; non sarebbe in pericolo di vita ma per ora la prognosi resta riservata, in attesa di valutare le sue condizioni di salute col passare delle ore. Stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito intorno alle 5.30 mentre si trovava in vico Monteroduni, quartiere Chiaia, nei pressi della sua abitazione. Sarebbero arrivati due giovani in scooter, uno sarebbe sceso dal mezzo e gli avrebbe ordinato di consegnare il telefono cellulare; lui sarebbe scappato e lo sconosciuto gli avrebbe sparato, colpendolo al ginocchio destro e alla gamba sinistra. Sul punto indicato sono stati rinvenuti due proiettili calibro nove. Sull'accaduto sono al lavoro la Squadra Mobile della Questura di Napoli e il commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato.

Spari contro 22enne ai Quartieri Spagnoli

È il secondo giovanissimo ferito nella notte in zona. Circa un'ora prima un 22enne è stato trasportato al Pellegrini in codice rosso per intervento chirurgico, perché colpito da una pallottola all'addome. La sua automobile, una Smart FourFour, è stata trovata in via San Mattia, area Quartieri Spagnoli ma appena 350 metri da vico Monteroduni, con diversi fori sulla carrozzeria e tracce di sangue all'interno. Il ragazzo è in prognosi riservata e in pericolo di vita; su questo episodio indagano i carabinieri.