Si spara ai Quartieri Spagnoli: 22enne colpito all’addome, è grave

Sangue ai Quartieri Spagnoli, in via San Mattia. Nella notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al Ponto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Motivo? Poco prima un 22enne napoletano era stato trasferito d’urgenza in codice rosso per un intervento chirurgico dopo essere stato colpito da un colpo d’arma da fuoco all’addome. I militari hanno ritrovato l'auto del giovane, una Smart ForFour con alcuni fori sulla carrozzeria e tracce di sangue all’interno. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Al momento non si conosce la matrice dell’evento né l’esatta dinamica della vicenda.