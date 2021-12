Spari a Castellammare di Stabia: 37enne ferito a colpi di pistola è in prognosi riservata È in prognosi riservata ma non in pericolo di vita il 37enne ricoverato in ospedale per ferite d’arma da fuoco a Castellammare di Stabila.

A cura di Alessia Rabbai

Spari nella notte in viale Europa a Castellammare di Stabia, dove un uomo è rimasto ferito a colpi di pistola ed è finito in ospedale. I fatti sono accaduto intorno all'una nel Comune della provincia di Napoli. Da quanto si apprende la vittima è un trentasettenne pregiudicato di Gragnano, che attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo ha raccontato che poco prima del ferimento si trovava all'interno di un bar all'altezza del civico 180, quando è nata una lite scaturita per motivi banali tra lui e un altro cliente, presumibilmente di venticinque anni di cui al momento non è nota l'identità e rispetto al quale sono in corso le indagine delle forze dell'ordine, a cui avrebbe dato uno spintone. Il venticinquenne si sarebbe allontanato poi tornare dopo poco armato e lo ha preso di mira, sparandogli contro tre colpi di pistola, dei quali due lo hanno raggiunto. Arrivata la chiamata al Numero delle Emrgenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per ferito con arma da fuoco, sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale San Leonardo.

Ferite al polpaccio e piede sinistro

Arrivato al pronto soccorso del nosocomio di Castellammare il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato ferite al polpaccio e al piede sinistro. Sul ferimento indagano gli agenti della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, ai quali la chiamata è arrivata alle 6 del mattino, che hanno svolto i rilievi e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'aggressore. I poliziotti hanno verificato se ci siano testimoni che abbiano assistito a quanto successo e se in zona siano presenti delle telecamere di sorveglianza che possano aver immortalato la scena o la fuga dell'autore della violenza. Al momento le indagini sono in corso, è caccia all'uomo.