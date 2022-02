Spari a Baronissi, 18enne ferito a colpi di fucile: è grave. Arrestato un 23enne Il 18enne è stato operato ed è in prognosi riservata. La sparatoria è scaturita al culmine di una lite scoppiata tra i due in piazza Mercato.

A cura di Valerio Papadia

È finita in tragedia una lite tra due giovani scoppiata nel weekend appena trascorso a Baronissi, cittadina della provincia di Salerno: nella notte tra venerdì e sabato, nella centralissima piazza Mercato, un 23enne ha ferito un 18enne a colpi di fucile. Stando a quanto si apprende, nella piazza tra i due sarebbe scoppiata una lite, culminata nel sangue: il 23enne ha imbracciato il fucile e ha sparato tre volte in direzione del 18enne, colpito due volte a una gamba; il terzo colpo ha invece distrutto il lunotto dell'automobile della vittima. Soccorso da un'ambulanza, il 18enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre i colpi di fucile dalla gamba: il giovane è ricoverato in prognosi riservata, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, che hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile del ferimento del 18enne. I militari dell'Arma non ci hanno messo molto a trovarlo: il 23enne, originario proprio di Baronissi, subito dopo il fatto di sangue ha tentato la fuga ma è stato rintracciato e arrestato con le accuse di tentato omicidio e porto di arma clandestina. Per il 23enne si sono aperte le porte del carcere di Salerno, dove è stato portato in attesa di giudizio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la lite tra i due giovani sarebbe scoppiata per futili motivi: i carabinieri, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica.