Sparatoria sul corso a San Giovanni a Teduccio, uomo ferito Ancora spari a Napoli Est, raid sul corso San Giovanni.

A cura di Redazione Napoli

Nel tardo pomeriggio di oggi, i poliziotti del commissariato di San Giovanni-Barra sono stati allertati dai residenti di corso San Giovanni, all'incrocio con Via Comunale Ottaviano, a seguito di una segnalazione riguardante un uomo colpito da proiettili.

L'individuo ferito è stato trasportato all'ospedale del Mare e, al momento, non sembra essere in pericolo di vita. Almeno due proiettili sono andati a segno nella parte alta e in quella bassa del corpo.

Gli inquirenti del Commissariato di San Giovanni-Barra e della Squadra Mobile stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.