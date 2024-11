video suggerito

Sparatoria nel Napoletano, due persone ricoverate in gravi condizioni in ospedale Due persone ricoverate in codice rosso e prognosi riservata negli ospedali di Acerra e Frattamaggiore, raggiunti da colpi d’arma da fuoco. Poco prima, una sparatoria a Casoria: si indaga per capire se le due cosse siano collegate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due persone sono ricoverate in gravi condizioni dopo essere state raggiunte da colpi d'arma da fuoco: un 40enne è all'ospedale di Acerra, mentre un 58enne è ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore. Entrambi sono già noti alle forze dell'ordine: i due sono stati raggiunti da diversi proiettili in varie parti del corpo nel corso di una sparatoria che al momento non è ancora stata definita. I due feriti sono ricoverati nei due nosocomi in codice rosso e prognosi riservata. I carabinieri stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto.

Poco prima, c'era stata una sparatoria a Casoria: in via Salvo D'Acquisto, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti attorno alle 20 per la segnalazioni di spari, rinvenendo sul posto alcuni bossoli, ma nessun ferito. Si indaga ora per capire se i due feriti gravi ricoverati negli ospedali di Acerra e Frattamaggiore siano in qualche modo collegati a questa sparatoria oppure ad un altro fatto di cronaca di cui al momento non vi sarebbe conferma.