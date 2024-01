Sparatoria a Secondigliano, il 50enne Raffaele Cinque ucciso in strada Trovato morto un uomo di 50 anni. Indaga la Squadra Mobile di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sparatoria a Secondigliano nel cuore della notte. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile, allertati da una segnalazione alla Centrale Operativa dell'esplosione di colpi di arma da fuoco. Quando sono giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il cadavere di un uomo, di circa 50 anni. L'episodio è avvenuto in via Dello Scirocco. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente, Alfredo Fabbrocini.

La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe Raffaele Cinque, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso stanotte a colpi d'arma da fuoco in via dello Scirocco, nel quartiere di Secondigliano, nell'area nord occidentale di Napoli. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto, gli investigatori sono al lavoro per acquisire elementi utili all'indagine. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare i possibili autori della sparatoria.

(in aggiornamento)