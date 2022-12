Sparano contro un coetaneo e accoltellano due buttafuori: fermati due 20enni Si tratta di due distinti episodi, verificatisi a Salerno: i responsabili, però, sono gli stessi, un 20enne e un 22enne, arrestati dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Al culmine di una lite, in due distinte occasioni a Salerno, avrebbero sparato contro un coetaneo – per fortuna senza colpirlo – e accoltellato due buttafuori: per questo, i carabinieri dalla compagnia di Salerno, su disposizione della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di A.D.L. ed E.F., 20 e 22 anni, ritenuti responsabili in concorso di tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravati dal metodo mafioso.

Colpi di pistola contro un coetaneo

Il primo dei due episodi contestati ai due 20enni fermati si è verificato il 27 luglio scorso in via Palinuro, nel quartiere Mercatello. In quella data, intorno alle ore 6, i due avrebbero esploso, per motivi ancora non meglio precisati, dei colpi d'arma da fuoco contro un coetaneo, fortunatamente senza colpirlo. I carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso e le indagini, rinvennero un bossolo nei pressi di un'attività commerciale.

Due buttafuori accoltellati all'esterno di un bar

Il secondo episodio è invece molto più recente e risale allo scorso 27 novembre. In via Verdi, nei pressi di un bar, anche in questo caso per motivi non ancora poco chiari, verosimilmente al culmine di una lite, i due giovani fermati avrebbero accoltellato due buttafuori di 45 e 35 anni, finiti in ospedale per ferite da arma da taglio a una gamba e a un braccio.

Leggi anche Raid davanti alla scuola a Scampia: in due picchiano studente e sparano colpi di pistola

Il decreto di fermo nei confronti dei due 20enni emesso dalla Procura è stato trasmesso al gip del Tribunale di Salerno per la convalida e l'eventuale emissione di provvedimenti cautelari.