Sparano con un fucile ad aria compressa dall’auto in corsa: ferita una donna a Napoli Una 44enne ha riportato una ferita all’addome. L’episodio si è verificato all’inizio di via Galileo Ferraris, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Colpita da proiettili ad aria compressa mentre si trova in strada: è accaduto a una donna di 44 anni questa notte nel cuore di Napoli. Stando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, la donna si trovava nei pressi della rotonda di via Galileo Ferraris, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, quando, intorno alle 2 di questa notte, è stata ferita: i proiettili sarebbero stati esplosi con un fucile ad aria compressa da un'auto in corsa.

Soccorsa, la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i medici hanno riscontrato una "ferita puntiforme della parete addominale da proiettile metallico di probabile arma ad aria compressa". La 44enne ha rifiutato il ricovero e pertanto è stata dimessa. Sul luogo del ferimento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggioreale, ai quali sono affidate le indagini: i militari dell'Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare i responsabili.

Poco prima, intorno all'una, non molto distante da via Galileo Ferraris, in via Gianturco per la precisione, un uomo di 33 anni è stato assalito e violentemente pestato da un gruppo di sconosciuti. Medicato in ospedale, il giovane ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili in 30 giorni.