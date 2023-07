Circondato dal branco e pestato a Gianturco, 33enne finisce in ospedale Il giovane ha riportato diversi traumi e ferite, ma ha rifiutato il ricovero in ospedale: sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Circondato dal branco, poi pestato selvaggiamente: brutta avventura per un uomo di 33 anni, aggredito questa notte in via Gianturco, nell'omonimo quartiere napoletano a ridosso del centro. Da una prima ricostruzione, pare che il giovane, poco prima dell'una, si trovasse nei pressi del distributore Esso quando sarebbe stato avvicinato da un numero imprecisato di uomini, sconosciuti che, senza apparente motivo, lo avrebbero picchiato.

Il 33enne si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini: i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico facciale, epitassi, ematoma all'occhio sinistro e contusioni vari, giudicati guaribili in 30 giorni; l'uomo ha rifiutato il ricovero ed è stato dimesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Poggioreale.

Gli stessi militari dell'Arma che indagano su quanto accaduto, circa un'ora più tardi, non molto distante, all'altezza della rotonda di via Galileo Ferraris, a ridosso della Stazione Centrale. Qui una donna di 44 anni è stata ferita da proiettili esplosi con un fucile ad aria compressa da un'auto in corsa. Trasportata anche lei all'ospedale Pellegrini, per la donna una ferita all'addome giudicata guaribile in 10 giorni.