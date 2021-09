Sparanise, ragazzina di 13 anni picchiata dal branco insieme al padre intervenuto per difenderla La violenza è avvenuta qualche sera fa nella villetta della cittadina del Casertano, sul campetto da basket inaugurato circa un anno fa. Sia la 13enne che il padre, un uomo di 40 anni, intervenuto per difenderla, sono stati aggrediti dal branco e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Una scena di una violenza inaudita è andata in scena qualche sera fa a Sparanise, cittadina della provincia di Caserta, dove una ragazzina di 13 anni è stata picchiata da un branco di ragazzini, la cui violenza si è poi rivolta anche verso il padre della minore, un uomo di 40 anni, intervenuto per difenderla. La violenza si è compiuta nella villetta della cittadina del Casertano, sul nuovo playground, il nuovo campetto da basket inaugurato circa un anno fa proprio per farne un luogo di aggregazione dei giovani.

L'aggressione all'uomo immortalata in un video

Il branco ha dapprima aggredito la 13enne, sia verbalmente che fisicamente. Sul posto è quindi arrivato il padre della ragazzina, con l'intenzione di identificare il responsabile dell'aggressione ai danni di sua figlia: il 40enne però è stato a sua volta aggredito e selvaggiamente picchiato dal branco, preso a pugni e calci anche mentre si trovava già per terra. La violenza è stata immortalata anche in un video, che circola sul web. Sia la 13enne che suo padre sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche nell'ospedale più vicino: la ragazzina ha riportato traumi e contusioni, mentre all'uomo è stata diagnosticata anche la frattura di un dito della mano.