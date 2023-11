Spara contro un’auto e ferisce un uomo, a bordo c’erano anche donne e bambini: arrestato minorenne La vicenda risale allo scorso 15 ottobre: il minore sparò contro un’auto, ferendo il conducente, in via Amerigo Vespucci a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Dopo una banale lite per questioni di viabilità, ha impugnato una pistola e ha sparato contro un'auto, ferendo il conducente: nella giornata odierna, giovedì 16 novembre, un minorenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato, su richiesta della Procura per i Minori di Napoli, con l'accusa di tentato omicidio e porto di arma comune da sparo. La vicenda risale allo scorso 15 ottobre, quando in via Amerigo Vespucci il minorenne sparò alcuni colpi di pistola contro una Fiat 500, ferendo il conducente alla mano sinistra e alla gamba sinistra, incurante del fatto che a bordo della vettura ci fossero anche donne e bambini.

Le successive indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, hanno permesso di ricostruire la dinamica di quanto accaduto alle prime ore dello scorso 15 ottobre e di raccogliere numerosi indizi di colpevolezza ai danni del minorenne che, in data odierna, è stato arrestato e ristretto nel carcere minorile di Nisida.