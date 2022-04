Spara alla ex compagna, lei si salva perché scivola: 35enne arrestato a Marano Un 35enne ricercato per tentato omicidio è stato arrestato a Marano (Napoli): aveva sparato alla ex compagna, ma la donna era caduta e la pallottola l’aveva mancata.

A cura di Nico Falco

A salvarle la vita, probabilmente, è stato quel passo falso: un piede in fallo mentre cercava di scappare, con conseguente caduta che l'ha tolta all'ultimo istante dalla traiettoria della pallottola. Un colpo di fortuna per una donna del Napoletano, in quello che avrebbe potuto essere l'ennesimo episodio di femminicidio. A premere il grilletto, hanno ricostruito i militari, è stato l'ex compagno, un 35enne; l'uomo, braccato, si è costituito nel pomeriggio di ieri, 6 aprile, presso i carabinieri di Marano ed è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa dell'interrogatorio.

Il tentato omicidio risale al 25 marzo scorso, quando due uomini in sella a uno scooter hanno raggiunto l'abitazione della vittima. Uno di loro aveva esploso un colpo di pistola mirando alla vittima, ma lei era scivolata e la pallottola si era conficcata in un'imposta dell'edificio. Le indagini erano state affidate ai carabinieri di Marano, che avevano acquisito anche le immagini della videosorveglianza di alcune telecamere installate nei pressi dell'edificio. Ad incastrare il 35enne, ex convivente della donna, sono stati proprio i video che, uniti alle dichiarazioni della vittima e dei suoi familiari, hanno concorso a costruire il quadro accusatorio che ha portato alla misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord con le accuse di tentato omicidio e di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo è riuscito per diversi giorni a sottrarsi alla cattura ma ieri pomeriggio, rendendosi conto di essere ormai braccato, si è costituito ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marano. Ulteriori indagini sono in corso per risalire all'identità dell'uomo che lo aveva accompagnato in scooter.