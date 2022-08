Spara a un condomino durante una lite: in fuga un 41enne di Posillipo Ha sparato a sangue freddo ai familiari di un ragazzo con cui aveva discusso per banali questioni condominiali. Ora è in fuga.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il tutto è iniziato per una banale lite condominiale. Ma poi un uomo di 41 anni ha estratto una pistola e ha sparato al condomino con cui stava discutendo. L'uomo si è poi dato alla fuga ed è ricercato dalla Polizia.

La lite condominiale

Un ragazzo di 21 anni, residente nel quartiere Posillipo, stava scendendo le scale del palazzo con i suoi due cani. Nell'atrio del palazzo ha incontrato un suo condomino di 41 anni, con il quale è nata una discussione.

Dopo qualche battibecco, la discussione sembrava finita. Ma un paio d'ore dopo l'uomo più anziano ha incontrato alcuni familiari del ragazzo e ha estratto una pistola.

Con incredibile sangue freddo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha ferito di striscio alla testa un 49enne, che è stato trasferito in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Si è dato alla fuga

L'uomo, dopo aver sparato al suo condomino, si è subito dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. La Polizia lo sta ricercando per la città e, per il momento, non è ancora riuscito ad arrestarlo.