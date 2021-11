Spacciava droga con il paniere a Marigliano, arrestato un 23enne A Marigliano, Luigi Palermo consegnava droga ai suoi clienti attraverso il panaro. Il 23enne è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

Trovati 60 grammi di crack, 155 euro e 3 bilancini di precisione.

‘O panaro è un oggetto da sempre legato alla cultura e alla tradizione partenopea. Si tratta di un cestino di vimini con un manico ricurvo al quale viene legato una corda che serve per calarlo e rialzarlo. Viene utilizzato, solitamente, da chi abita i piani superiori di grandi palazzi per farsi recapitare, ad esempio, la spesa.

A Marigliano, comune in provincia di Napoli, il panaro si è trasformato in uno strumento per spacciare droga. È accaduto nel rione "ex legge 219", più precisamente in un palazzone in via Pontecitra, dove Luigi Palermo, 23enne di San Vitaliano, già noto alle Forze dell'ordine, riceveva i suoi clienti. Questi ultimi, entrati nell'androne del palazzo, dopo aver contrattato con lo spacciatore, si vedevano recapitare dall'ultimo piano un panaro, in questo caso non di vimini ma di plastica.

I clienti posizionavano all'interno del secchio, al quale era stato legato una corda, le banconote richieste, che venivano poi recuperate da Palermo. A quel punto lo spacciatore, ottenuta la somma richiesta, calava nuovamente ‘o panaro contenente la dose di stupefacente richiesta.

L'attività messa in piedi da Luigi Palermo, però, non è durata a lungo. A scoprirlo i Carabinieri della Sezione operativa di Castello di Cisterna, comune di quasi 8mila abitanti in provincia di Napoli. Dopo aver monitorato il via vai in via Pontecitra, i militari si sono introdotti nel palazzone del regione "ex legge 219", seguendo il paniere che pian piano risaliva, tirato su da Palermo.

A quel punto il 23enne, ora in carcere in attesa di giudizio, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio, non ha avuto scampo: è stato fermato dai carabinieri e ammanettato. I militari hanno scoperto più di 60 grammi di crack, 3 bilancini di precisione e vari materiali utilizzati per il confezionamento dello stupefacente. Sono stati trovati anche 155 euro, ritenuti proventi dell'attività di spaccio.