Spacca un bicchiere in testa a un giovane, lui gli spara quattro colpi: 30enne ferito a Cervinara Un 30enne è stato gravemente ferito a Cervinara (Avellino) durante una lite in un locale: è stato raggiunto da colpi di pistola alla schiena e a un braccio.

A cura di Nico Falco

Una lite scoppiata tra due giovani in un locale del centro, uno che colpisce l'altro alla testa con un bicchiere, il rivale che risponde tirando fuori una pistola e sparando quattro colpi. Ricostruzione ancora in corso, dietro il grave ferimento che si è verificato questa notte a Cervinara, comune da poco meno di diecimila abitanti della provincia di Avellino. Il bilancio è di un ragazzo ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "San Pio" di Benevento, raggiunto da proiettili alla schiena e a un braccio. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica e individuare il responsabile.

La sparatoria è avvenuta intorno alle due del mattino in un locale di via Roma, tra le principali strade del paese, ancora gremita di persone nonostante l'ora tarda. Il 30enne ferito, soccorso da personale del 118, è stato portato d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico; i medici avrebbero escluso il pericolo di vita ma le sue condizioni restano attentamente monitorate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cervinara e quelli di San Martino Valle Caudina, al lavoro coi militari del Comando Provinciale.

Stando a quanto al momento ricostruito, anche sulla scorta delle testimonianze raccolte davanti al luogo del ferimento, tutto sarebbe partito dalla lite tra i due avventori, che sarebbe rapidamente degenerata; non è ancora chiaro se uno dei due avesse già la pistola o se sia tornato successivamente armato. A terra i carabinieri hanno repertato quattro bossoli calibro 7.65.