Da piazza Municipio al Porto di Napoli si arriva attraverso un sottopasso lungo 200 metri Napoli ha il nuovo sottopasso della metro Linea 1 stazione Municipio, con uscita nel Porto. Altre due uscite entro agosto 2023.

Inaugurato il nuovo sottopasso della metro Linea 1 di piazza Municipio con uscita direttamente nel Porto. Dalla stazione del metrò si potrà arrivare direttamente agli imbarchi per le navi da crociera, i traghetti e gli aliscafi presso la Stazione Marittima e il Molo Beverello attraverso un tunnel sotterraneo, senza necessariamente dover uscire in strada e attraversare sulle strisce pedonali tra via Cristoforo Colombo e via Acton, sempre molto trafficate.

Quattro nuove uscite in piazza Municipio

Il sottopasso è stato progettato dagli architetti Alvaro Siza ed Edoardo Souto De Mura. Si tratta di un tunnel di circa 200 metri di lunghezza, con quattro comodi tapis roulant, che su un lato è costeggiato dal bastione di tufo medievale che circondava il Maschio Angioino e che è riaffiorato dal sottosuolo.

Le nuove uscite della metro Linea 1 Municipio sono quattro: via Depretis, inaugurata oggi, alla quale si aggiungeranno entro agosto le altre due uscite di via San Giacomo e via Medina. La quarta, che si trova nel fossato del Maschio Angioino, dovrebbe essere pronta per il 2025: da qui si vedranno anche gli antichi moli greco-romani. All'interno del sottopasso ci sarà un'area sarà dedicata al Museo dei reperti archeologici scoperti durante gli scavi, con i monili delle navi romane, attualmente custodite a Piscinola.

Il taglio del nastro

Il taglio del nastro è avvenuto lunedì 10 luglio 2023, presenti il sindaco Gaetano Manfredi, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, l'assessore al Turismo, Teresa Armato. Il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio ha commentato:

Ecco la nuova stazione della Metro. Ci sono voluti decenni ma il risultato è straordinario. Perché in Italia ed a Napoli in particolare il cambiamento è complicato. Ma ne valeva la pena.

I lavori per l'apertura del sottopasso sono stati complicati dalla necessità di acquisire tutti i pareri tra Comune, Autorità Portuale e Capitaneria di Porto, Ansfisa, Demanio e provveditorato alle opere pubbliche.

Manfredi: "Il cantiere era aperto da 20 anni"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato:

“Erano oltre 20 anni che questo cantiere era aperto. Abbiamo dato un’accelerata importante grazie ad un grande lavoro di cooperazione e di sinergia istituzionale per mettere insieme tutte le competenze coinvolte. Si tratta di un’opera fondamentale che non solo consentirà l’attraversamento di Piazza Municipio a cittadini e turisti, ma c’è poi l’accesso alla stazione della metropolitana Linea 1 e, tra qualche mese, ci sarà anche l’accesso alla Linea 6. Ma è anche un luogo in cui c’è anche tanta cultura, con aree archeologiche che sono il segno della storia della città che saranno il nostro biglietto da visita”.

Per l’Assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza,

“In pratica si raddoppia Piazza Municipio. Da oggi, esiste una piazza di sopra ed una di sotto e poi c’è il terzo livello delle metropolitane, per il momento la linea 1 e poi, dal 1 luglio 2024, anche la Linea 6. Da qualunque parte di Napoli quindi si potrà arrivare qui e da questo sottopasso, utilizzando i tapis roulant, si potrà arrivare al Porto e, viceversa, i turisti o gli utenti degli aliscafi gratuitamente potranno andare alle diverse uscite della metro ed accedere alle aree taxi. Tutti ciò attraversando la storia, oggi con l’ingresso dal Molo Angioino del 1200, ma tra due anni anche passando nei pressi del molo romano e del molo greco”.

Mentre l’Assessore al Turismo, Teresa Armato, ha aggiunto:

“All’ingresso del sottopasso abbiamo sistemato l’infopoint che darà ai turisti informazioni sia su ciò che si può fare in città, sia sui collegamenti marittimi. Abbiamo voluto fortemente che sia i cittadini napoletani che i turisti potessero avere informazioni su questa nuova infrastruttura, che è fondamentale per la nostra città e daremo un servizio veramente all’altezza per tutti”.

La Stazione Municipio rappresenta un’eccellenza urbana sia in ambito trasportistico che culturale. Progettata come nodo di interscambio tra le linee metropolitane 1 e 6, in prossimità del Porto di Napoli, rappresenta uno dei principali punti di accesso al sistema di trasporto metropolitano urbano. Oggi, dopo una serie di interventi molto complessi, in Piazza Municipio sono presenti elementi relativi alle trasformazioni della città di Napoli dall’epoca greco-romana fino all’età medievale e moderna. In quest’ottica, l’uscita Porto della stazione riveste un ruolo di importanza strategica; dalla Stazione Marittima, sulle aree del Piazzale Angioino, i resti restaurati degli antichi moli fanno da cornice alla rampa di accesso al percorso coperto che connette le uscite Porto–De Pretis–Medina–Palazzo San Giacomo.