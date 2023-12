Sosta selvaggia durante Napoli-Frosinone: 140 tra auto e scooter portati via dai carroattrezzi Intervento della Polizia Municipale durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Frosinone, andata in scena nella serata di ieri, martedì 19 dicembre, allo stadio Maradona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Come sempre accade durante le partite casalinghe del Napoli, la Polizia Municipale partenopea ha disposto un'operazione di controllo del perimetro esterno dello stadio Diego Armando Maradona, a Fuorigrotta, dove nella serata di ieri, martedì 19 dicembre, gli azzurri sono stati impegnati nel match di Coppa Italia contro il Frosinone, che la squadra napoletana ha perso per quattro a zero.

L'operazione ha visto impegnati, all'esterno dell'impianto sportivo e nelle strada del quartiere alla periferia occidentale della città, 65 agenti della Municipale: gli operatori hanno elevato 175 multe per infrazioni al Codice della Strada – di cui 8 per mancanza di copertura assicurativa – ma soprattutto hanno rimosso ben 79 automobili e 60 scooter che erano stati lasciati in strada in sosta vietata.

E ancora, gli agenti della Polizia Municipale, all'esterno dello stadio Maradona e nelle strada limitrofe, hanno individuato 9 parcheggiatori abusivi: tre di loro sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, mentre altri tre sono stati sottoposti a ordine di allontanamento; inoltre, per due venditori ambulanti è stato disposto il sequestro della merce abusiva in vendita, mentre altri tre venditori sono stati sanzionati per la vendita di bevande in bottiglia, vietata da apposita ordinanza sindacale.