Revocato l'OpenDay Astrazeneca per gli over 18anni senza prenotazione lanciato dall'Asl Napoli 2 Nord per domani sera. L'OpenDay è stato invece riconvertito con Pfizer e Moderna, ma servirà la prenotazione. A disposizione 4mila dosi per i residenti sul territorio dell’ASL che si registreranno sulla piattaforma dedicata. Le somministrazioni si terranno domani, 10 giugno 2021, dalle ore 19 alle 23, nei centri vaccinali di competenza dell'azienda ospedaliera. Il link per la registrazione verrà pubblicato sul sito www.aslnapoli2nord.it giovedì mattina.

Il vaccino Astrazeneca è stato raccomandato in Italia dall'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, per cittadini over 60 e ne è sconsigliato l'uso nei giovani soprattutto donne, anche se non è vietato. Si attende in tempi brevi un pronunciamento sull'uso di AstraZeneca nella strategia vaccinale, in particolare nell'uso fra i giovani.

I centri presso cui si effettuerà l’Open Day sono:

Pozzuoli – palazzetto dello sport

Bacoli

Giugliano – scuola Montalcini

Villaricca

Mugnano

Frattaminore

Afragola

Cardito

Acerra

"Prevediamo entro il 10 luglio –aveva detto Antonio D'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord – di raggiungere il 70% della popolazione dell’intera Asl con la somministrazione di almeno una dose di vaccino, ferme restando le consegne di vaccino annunciate e la continuità delle adesioni. Si tratta di un traguardo importante che ci permette di guardare con giustificato ottimismo al futuro. Per garantire la velocità, in alcuni casi potrà essere richiesto ai più giovani di fare qualche chilometro in più per potersi vaccinare; data la giovane età degli attuali vaccinandi, crediamo che l’obiettivo della “velocità” possa giustificare il sacrificio di fare qualche chilometro" ha dichiarato

Vaccini Covid, i numeri dell'Asl Napoli 2 Nord

L'obiettivo dell'Asl Napoli 2 Nord è quello di raggiungere il mezzo milione di residenti vaccinati, almeno con la prima dose, entro il prossimo 14 giugno. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Azienda sanitaria che comprende tutto l'hinterland a Nord di Napoli, i cittadini vaccinati con la prima dose sono 410.000 e tra questi 156.000 hanno ricevuto anche la seconda dose e quindi hanno completato il ciclo vaccinale.

(articolo aggiornato alle ore 19,20)