Sorrento d’Autore: dalle emergenze ai “nuovi barbari”, dibattiti sull’Italia che cambia Dal 6 ottobre fino a domenica 8 a Sorrento, la rassegna Vis Factor. Fra gli ospiti Gratteri, Bassetti, Sallusti, Nuzzi e Cruciani.

Dal 6 all'8 ottobre, Sorrento farà da palcoscenico alla rassegna culturale Sorrento D'Autore, organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana, con il patrocinio del Comune di Sorrento. Parteciperanno personalità del mondo delle istituzioni, della politica, del giornalismo e della cultura per approfondire i principali temi di attualità del nostro Paese. L'evento mira a promuovere il dibattito intorno ai “nuovi barbari”, intesi come portatori di cambiamento, che hanno prodotto effetti imprevedibili sul presente.

Nella Sala Consiliare del Comune di Sorrento, si confronteranno gli attori principali di questo mondo in continua evoluzione: autori, medici in prima linea, leader politici, giornalisti e magistrati, oltre a persone impegnate sul campo. I temi in discussione spazieranno dall'emergenza sanitaria e climatica alle possibili soluzioni per le crisi economiche e sociali, affrontando anche i grandi eventi di cronaca. Attraverso un filo narrativo che parte dalle accelerazioni inaspettate che tali eventi hanno assunto negli ultimi mesi e anni, verrà tracciato un percorso in cui emergono le conseguenze di queste mutazioni, come le fake news, il negazionismo, i depistaggi, la violenza, le dipendenze, la criminalità, oltre al disagio giovanile e sociale.

La serata inaugurale ci sarà oggi 6 ottobre dalle 18.30 e, dopo i saluti del Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, ci sarà un tavolo intitolato "Nemici invisibili – Eco ansie e nuovo mondo, salute, virus e fake news" moderato dalla giornalista Sabrina Scampini. La discussione approfondirà le sfide ambientali, sociali e sanitarie del nostro tempo, tra i partecipanti. il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il Presidente di Assoambiente, Chicco Testa, l'ex ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, e l'attivista dei Fridays For Future, Filippo Sotgiu.

Segue un focus sull'emergenza sanitaria guidato da Matteo Bassetti, infettivologo del Policlinico San Martino di Genova con il suo ultimo libro “Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza”. Non mancheranno momenti d'ironia, grazie a Federico Palmaroli, in arte Osho, autore del libro “Come dice coso. Un anno di satira”. In ultimo interverrà l'avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi e autrice del libro "Cercando Emanuela. Le verità nascoste e le nuove indagini sul ruolo del Vaticano nel caso Orlandi", che affronterà il tema della fake news e cercherà di svelare i segreti su un'indagine che dopo quarant'anni non ha ancora visto la fine.

La serata del 7 ottobre, condotta dal giornalista Gianluigi Nuzzi, si concentrerà sull'emergenza sociale e sui casi di cronaca. Interverranno Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che tirerà le somme del primo anno del governo Meloni, rivelando aneddoti e verità sulla leadership della premier riportate nel libro "La versione di Giorgia" (ore 18.30).

Poi, don Maurizio Patriciello, parlerà del Parco Verde di Caivano, dove continua la battaglia contro la camorra e l'illegalità. Dialogherà con Francesco Piccinini, già direttore di Fanpage.it e oggi direttore editoriale di Deepinto e con lo scrittore napoletano Alessandro Iovino.

L'8 ottobre si chiude con un'intervista a Nicola Gratteri, neo procuratore capo di Napoli, in prima linea nella lotta contro il crimine organizzato. Poi appuntamento alle ore 11 in piazza Tasso con Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico La Zanzara, che presenta il suo libro "Coppie. Storie di desiderio e trasgressione", dove esplora le dinamiche complesse delle relazioni umane.

Il sindaco sorrentino Coppola si esprime positivamente sulla scelta di Sorrento quale location degli eventi:

La nostra città diventa per tre giorni centro della cultura, confermandosi fulcro di attrazione per eventi di grande respiro. Accogliere grandi personaggi del mondo istituzionale, politico, culturale e dei media, e di farlo per un’occasione di confronto così importante, aggiunge sicuramente lustro a Sorrento, ma offre anche un’opportunità preziosa ai nostri cittadini, soprattutto ai più giovani, per capire come affrontare un’epoca storica in rapida evoluzione come quella in cui viviamo.

La curatrice e ideatrice dell'evento Valentina Fontana, spiega: