Sorpreso a scassinare il distributore dei biglietti nella metro di Piazza Amedeo: arrestato 49enne L'uomo è stato colto in flagrante e, vistosi scoperto, ha aggredito i poliziotti con un oggetto in ferro: il 49enne, dopo una colluttazione, è stato bloccato e arrestato.

A cura di Valerio Papadia

L'ingresso della stazione della Linea 2 di Piazza Amedeo

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Napoli per rapina impropria, minacce, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nel pomeriggio di ieri, sabato 15 maggio, il 49enne è stato sorpreso dagli agenti del commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato – allertati dalla Centrale Operativa – mentre era intento a scassinare il distributore automatico dei biglietti all'interno della stazione di Piazza Amedeo della Linea 2 della metropolitana di Napoli.

Il 49enne ha aggredito i poliziotti con un oggetto di ferro

Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha dato in escandescenze e li ha dapprima minacciati, poi è passato all'azione e li ha aggredito con un oggetto in ferro. Gli agenti, non senza difficoltà, dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccare il 49enne: controllato, l'uomo è stato trovato in possesso di alcune monete, precedentemente asportate dal distributore della stazione, nonché di diversi arnesi atti allo scasso. Per questo, dopo le formalità di rito, il 49enne è stato arrestato: come detto, è accusato di rapina impropria, minacce, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.