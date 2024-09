video suggerito

Sorpreso a fumare hashish in strada, in casa gli trovano 2 chili di droga: 24enne arrestato a Pozzuoli Il 24enne è stato sorpreso in strada a fumare uno spinello; quando i carabinieri hanno perquisito la sua stanza, hanno trovato oltre due chili di hashish. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fumare uno spinello è costato caro a un 24enne di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, fino a questo momento incensurato, che è stato arrestato dai carabinieri. La normativa vigente dice che assumere piccole quantità di stupefacenti – come uno spinello, appunto – comportano una segnalazione alla Prefettura e una sanzione amministrativa, mentre l'arresto è escluso; ma il possesso del 24enne non si è limitato soltanto a quella canna fumata per strada, dal momento che nella sua cameretta nascondeva oltre due chili di hashish.

I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Pozzuoli hanno sorpreso il giovane mentre fumava in strada: dopo il controllo, i militari dell'Arma hanno deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione del 24enne. E così, nella camera del giovane, in uno zainetto, i carabinieri hanno rinvenuto 22 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2 chili e 200 grammi: l'operazione si è svolta davanti agli occhi della madre del 24enne, furiosa e intenzionata ad aggredirlo. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio: in attesa di comparire davanti al giudice, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.