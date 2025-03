video suggerito

Sorpresi a rubare in un supermercato: carabinieri li trovano mentre stanno rubando in un altro Marito e moglie sorpresi a rubare in un supermercato: avevano già "colpito" in un altro poco prima. Si indaga per risalire ad eventuali altri colpi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Sorpresi a rubare in un supermercato, dopo che poco prima erano stati segnalati mentre rubavano da un'altra parte: una coppia, marito e moglie originari dell'Est Europa ma residenti in provincia di Caserta, sono stati alla fine fermati dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Lui, 29 anni e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, è stato arrestato con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre lei, coetanea, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di furto.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato: i dipendenti di un supermercato di Mirabella Eclano hanno segnalato al 112 la presenza sospetta di un uomo e una donna intenti ad asportare merce dagli scaffali. I due sono stati localizzati dai carabinieri in un secondo supermercato, mentre si aggiravano tra le corsie: vedendosi scoperti, i due hanno tentato la fuga separandosi: il marito ha cercato di raggiungere l'automobile, ma nel tentativo di sottrarsi alla cattura ha aggredito i carabinieri intervenuti, che alla fine lo hanno immobilizzato ed arrestato. La donna si è invece dileguata a piedi, ma è stata a sua volta rintracciata poco dopo da una seconda pattuglia. Nell'auto è stata ritrovata una grande quantità di prodotti rubati da diversi supermercati, per un valore complessivo di qualche migliaio di euro: bottino che è stato interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Si indaga ora per capire se la coppia avesse già colpito ed eventualmente in quali altri supermercati, non solo della provincia avellinese.