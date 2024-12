video suggerito

Sorpresa in campagna nel Napoletano, c’è un’aquila reale gravemente ferita: salvata dai veterinari dell’Asl Il maestoso animale è stato salvato grazie all’intervento dell’Asl; grazie alla collaborazione con i carabinieri, è stato rintracciato anche il proprietario dell’aquila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa ci fa un'aquila reale, uno dei volatili più maestosi, in una campagna in provincia di Napoli? Dev'essere stata questa, suppergiù, la domanda che si è posto chi si è trovato di fronte all'animale – un esemplare maschio, di circa 4 chili e con apertura alare di 2 metri – che risultava gravemente ferito: a salvarlo è stato il personale veterinario dell'Asl Napoli 2 Nord, che ha intuito immediatamente le delicate condizioni di salute dell'animale e lo ha affidato alle cure del Centro di Recupero Animali Selvatici dell'Università Federico II di Napoli presso l'ospedale veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro.

L'animale ribattezzato Gwaihir, come il re delle aquile de "Il Signore degli Anelli"

I medici veterinari, dopo aver stabilizzato le condizioni dell'aquila, hanno scoperto che l'animale era dotato di anello identificativo e microchip e quindi, pertanto, era regolarmente detenuto. Così l'Asl, grazie alla collaborazione dei carabinieri del Cites del Gruppo Forestale di Napoli, è riuscito, in meno di 48 ore, a rintracciare il legittimo proprietario dell'animale, a cui è stato restituito. Il giovane esemplare maschio, mentre era in cura, è stato ribattezzato dai veterinari Gwaihir, come il re delle aquile che compare ne "Il Signore degli Anelli".