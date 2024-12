video suggerito

“Sono una guardia giurata”, ma nella valigia ha cocaina e hashish: arrestato a Ischia insieme a due donne I tre sono stati controllati dai carabinieri appena sbarcati sull’isola e arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Intensificati i controlli sull'isola di Ischia in vista dei tanti turisti previsti per il Capodanno. Proprio durante le operazioni, i carabinieri della locale compagnia, mentre presidiavano il principale porto isolano, si sono imbattuti in tre persone – un uomo di 39 anni e due donne di 49 e 50 anni – che, alla vista dei militari dell'Arma, hanno tentato di eludere la perquisizione. Non solo: i tre cercano di abbandonare una valigia e i carabinieri, insospettiti ancora di più dal loro atteggiamento, decidono di fermarli. "Sono una guardia giurata" afferma l'uomo: dice la verità, ma questo non gli evita la perquisizione.

All'interno della valigia, i carabinieri trovano mezzo chilo di cocaina e 3 panetti di hashish del peso complessivo di 250 grammi; nel portafogli dell'uomo, inoltre, altre due dosi di cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari dell'Arma hanno sequestrato anche la somma di 465 euro in contanti e tre smartphone. Al termine delle operazioni, la guardia giurata e le due donne sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio e portati in carcere.