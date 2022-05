“Sono un carabiniere”, cliente non vuole fare la fila al bar e spara colpi in aria nel Casertano Innervosito per la lunga coda al bar, un 44enne si è qualificato come carabiniere e ha esploso 9 colpi a salve a Portico di Caserta; è stato identificato e denunciato.

A cura di Nico Falco

Avrebbe perso la pazienza per la lunga coda davanti al bancone del bar e così, dopo essersi qualificato come carabiniere, è uscito dal locale, ha esploso alcuni colpi di pistola in aria ed è scappato in sella a una bicicletta. Scene di ordinaria follia, accadute a Portici di Caserta, piccolo comune del Casertano. Con le immediate indagini i carabinieri, quelli veri, sono risaliti all'identità del responsabile: si tratta di un 44enne del posto, che ha rimediato una denuncia in stato di libertà per minaccia aggravata.

L'allarme al 112 è arrivato nella notte appena trascorsa. Il personale del bar ha spiegato ai militari che poco prima un uomo, che si era presentato come loro collega, aveva esploso dei colpi di pistola. E che tutto sarebbe avvenuto soltanto per i tempi di attesa, che il cliente aveva ritenuto eccessivi: mentre attendeva che arrivasse il suo turno si era innervosito, aveva tirato fuori l'arma e l'aveva mostrata allo staff, per poi uscire, sparare e quindi scappare velocemente in bici. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto 9 bossoli e 2 cartucce a salve. Il cliente è stato identificato e rintracciato poco dopo ed è stato appurato che, com'era prevedibile, con l'Arma non aveva nulla a che fare.

Durante la perquisizione personale è stata rinvenuta la pistola, che è risultata essere una scenica, riproduzione fedele delle Beretta in dotazione alle forze dell'ordine a cui era stato staccato il tappo rosso e che aveva ancora un colpo a salve all'interno della camera di cartuccia. L'arma è stata sottoposta a sequestro, per il 44enne è scattata la denuncia a piede libero con l'accusa di minaccia aggravata.