“Sono stata violentata”: turista inglese denuncia stupro a Maiori, indagini in corso La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata da un ragazzo che l’aveva ospitata per la notte. Le indagini sono attualmente in corso, la posizione del giovane è al vaglio.

Una turista inglese di vent'anni ha denunciato di essere stata violentata da un ragazzo che l'aveva ospitata per la notte. È successo a Minori, in provincia di Salerno. La giovane ha spiegato di essersi accorta della violenza al suo risveglio: sul caso indagano i carabinieri della stazione di Maiori. La vicenda, molto delicata, è stata presa in carico anche dal centro antiviolenza di Amalfi, che sta offrendo sostegno alla giovane.

Lo stupro sarebbe avvenuto nella casa del ventisettenne accusato dalla ragazza. Quest'ultima ha raccontato ai carabinieri che insieme a un'amica aveva deciso di trascorrere una giornata nella zona di Amalfi, per poi la sera prendere un autobus che le avrebbe riportate a Pompei, dove alloggiavano in una struttura extralberghiera. Mentre si trovavano a Minori hanno conosciuto il ragazzo, con cui hanno trascorso la serata in un bar del centro. Quando si è fatto tardi, si è offerto di ospitarle per la notte.

Le giovani hanno accettato e sono andate a casa del ragazzo. La mattina successiva, la ventenne ha dichiarato di essersi accorta al risveglio di aver subito abusi durante la notte ed è andata a sporgere denuncia ai carabinieri. Trasportata al Ruggi D'Aragona per accertamenti, è stata visitata. Il referto avrebbe dato esito negativo. Come detto, una vicenda molto delicata, sulla quale i carabinieri stanno investigando. Il pubblico ministero, al fine di fare luce sulla vicenda, sta valutando ulteriori accertamenti da disporre.

Il centro antiviolenza di Amalfi che ha sede proprio a Minori, si è offerto di supportare legalmente e psicologicamente la ragazza che, rientrata in ambulanza da Salerno, ha accettato la tutela e il sostegno del cav. La posizione del 27enne accusato di essere autore dello stupro è al vaglio.