“Sono caduto”, ma invece è stato accoltellato più volte: grave un 19enne nel Casertano

L’episodio a Sant’Arpino, nell’Agroaversano: il giovane ha inizialmente raccontato di essere caduto, ma le indagini della polizia hanno rivelato l’aggressione.

Immagine di repertorio

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto nella tarda serata di sabato 27 dicembre a Sant'Arpino, cittadina dell'Agroaversano, nella provincia di Caserta, dove un ragazzo di 19 anni è stato ripetutamente accoltellato. Il 19enne, originario del Marocco, si trovava in via Giacomo Matteotti, nel centro di Sant'Arpino, quando sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti, scagliati da mano ancora ignota.

Il ragazzo ha raccontato ai medici di essere caduto

Il 19enne, che ha riportato ferite profonde, si è recato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa e ha raccontato ai sanitari di essere caduto. Le lesioni riportate, però, erano incompatibili con una caduta accidentale: insospettitisi, i medici del Pronto Soccorso hanno allertato la Polizia di Stato.

Gli agenti hanno così raccolto la testimonianza del ragazzo e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, nonché le motivazioni dietro l'aggressione, che risultano ancora poco chiare. I poliziotti si sono recati sul luogo dell'aggressione e hanno raccolte le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire quanto accaduto nella tarda serata di sabato al 19enne.