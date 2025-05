video suggerito

Sondaggio elettorale Regione Campania 2025: i candidati favoriti nel centrosinistra e nel centrodestra Sondaggio politico-elettorale di Winpoll e Arcadia pubblicato da Fanpage: ecco i favoriti alla corsa per il dopo De Luca alla presidenza della Regione Campania.

A cura di Domenico Giordano

Il sondaggio è una fotografia di uno spaccato della società, un termometro di cosa pensano le persone su un determinato argomento o prodotto. Il sondaggio politico, prodotto in previsione delle prossime elezioni regionali in Campania, invece ha sempre due facce, la prima è quella che ci racconta la componente di percezione dei cittadini, mentre la seconda, forse ancor più importante, ci aiuta a capire anche quali sono le attese e le speranze di quest’ultimi rispetto ai possibili esiti elettorali, alle candidature e ai nuovi rappresentanti istituzionali.

Il sondaggio politico realizzato da Winpoll, commissionato da Arcadia e pubblicato da Fanpage, si rivela essere un interessante quadro politico pre-elettorale delle forze in campo in Regione Campania e della forza stessa dei candidati dinanzi all'elettorato. L'analisi ha provato a misurare proprio quest'ultimo aspetto chiedendo in primis ai campani che hanno risposto, ben mille intervistati e circa tremila rifiuti, la loro conoscenza e la loro fiducia nei confronti di alcuni possibili candidati alla carica di presidente.

Nel centro-destra, stando alle notizie pubblicati dai media nelle ultime settimane, sono stati sondati Edmondo Cirielli, leader campano di Fratelli d’Italia, Gianpiero Zinzi, parlamentare e coordinatore regionale della Lega, Mara Carfagna, eletta con Azione ma transitata di recente in Noi Moderati di Maurizio Lupi e il Coordinatore Struttura di Missione ZES Unica, l’avvocato Giosy Romano.

Sul fronte opposto, quello del campo largo progressista, invece, troviamo Roberto Fico e Sergio Costa, entrambi del M5S, il primo è stato presidente della Camera dei Deputati dal 2018 al 2022 e il secondo ministro dell'Ambiente nei due governi guidati da Giuseppe Conte. Accanto a loro due, ci sono l’attuale Vicepresidente della giunta regionale campana, uomo da sempre vicino al governatore uscente Vincenzo De Luca, Fulvio Bonavitacola e l’attuale capogruppo in Consiglio del Partito Democratico, Mario Casillo.

Elezioni Regione Campania, i risultati del sondaggio

Sulla conoscenza dei candidati di centro-destra, l’onorevole Carfagna batte tutti con il 61%, ma anche i due rappresentanti di Fratelli d’Italia e di Lega si prendono una quota non marginale con il 45% e il 42%. Mentre, sul versante del centro-sinistra allargato a dominare il fattore conoscenza è Roberto Fico che invece incassa il 78%, in assoluto la percentuale più altra tra tutti e otto i possibili candidati.

Se invece passiamo all’analisi della fiducia nei confronti delle due quartine, troviamo un riequilibrio di valori. Infatti, nel campo del centro-destra, c’è un sostanziale equilibrio Cirielli, al 35%, Zinzi e Carfagna, al 30% e Romano, che è leggermente di sotto al 28%. Per i centro-sinistra con l’apporto del M5S c’è la conferma di Roberto Fico, che raggiunge un tasso di fiducia del 53%, incalzato da Fulvio Bonavitacola con un lusinghiero 50%. Sergio Costa e Mario Casillo, invece, si marcano a vicenda con un 36% e un 35% di fiducia degli elettori campani.

Le intenzioni di voto oggi per centrodestra e centrosinistra in Campania

Sulle intenzioni di voto, invece, per quanto concerne le coalizioni i tre maggiori partiti del centro-destra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega raggiungono insieme, a quattro mesi o poco dal voto autunnale, il 37% dei consensi, con Fratelli d’Italia a far da traino con una previsione del 22% di consensi. I partiti di centro-sinistra, PD e AVS insieme al M5S, senza quindi contare al momento Italia Viva, Azione e Socialisti, raggiungono una soglia vicina al 50%, cioè un totale del 48,7%.

Le preferenze di voto per i candidati dei due schieramenti

La fotografia quindi ci restituisce questo spaccato: sul fronte del centro-destra due candidati con potenzialità assai simili, cioè Edmondo Cirielli e Gianpiero Zinzi, che nelle possibili preferenze personali sono in vantaggio rispetto agli altri due, Carfagna – Romano. Edmondo Cirielli raccoglie il 45% mentre Gianpiero Zinzi il 24%.

Per il versante opposto, troviamo Roberto Fico in pole position con il 54% delle preferenze rispetto a Costa al 19% e a Bonavitacola con il 17%. Infine, Mario Casillo raccoglie un 10%.

L'incognita Vincenzo De Luca sul risultato delle Elezioni in Campania

Questi i numeri, come detto, sui quali però pesa una duplice incognita: da un lato, la scelta dei candidati alla carica di presidente che le coalizioni ancora non hanno ufficializzato e rispetto alla quale le acque sono ancora poco chiare, dall’altra c’è l’incognita Vincenzo De Luca che può ancora ribaltare il tavolo. Il presidente uscente, costretto suo malgrado a restare ai box dalla Consulta che ha annullato la possibilità di un terzo mandato, potrebbe realisticamente portare alle estreme conseguenze il braccio di ferro con il PD e scegliere di formare una propria coalizione. Una scelta che spariglierebbe tutto, ma che di fatto indebolirebbe l’area del campo largo.