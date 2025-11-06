Sondaggio elettorale Campania, per Tecné Cirielli è meno distante da Fico

Il distacco tra Fico e Cirielli ridotto al 6,5% secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecné: testa a testa tra Pd e FdI come primo partito in Campania.

Edmondo Cirielli e Roberto Fico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uno "scarto" che si assottiglia: secondo il nuovo sondaggio Dire-Tecné, con interviste realizzate tra il 4 e il 5 novembre, il distacco tra il candidato unico di centro-sinistra Roberto Fico e quello di centro-destra Edmondo Cirielli si sarebbe ridotto di appena 6,5 punti percentuali. A meno di 20 giorni dalle elezioni (domenica 23-lunedì 24 novembre), il distacco sembra essersi radicalmente dirotto.

Solo il 6,5% di distacco tra Fico e Cirielli

La cosiddetta "forchetta" tra i due candidati, secondo il sondaggio Dire-Tecné, vede Roberto Fico oscillare tra un 49% ed un 53% dei consensi, con Edmondo Cirielli che invece si aggira tra un minimo del 42,5% ed un massimo del 46,5% dei voti. Sulla carta, dunque, anche qui Roberto Fico è dato per favorito. Tuttavia, con un vantaggio del solo 6,5%, il risultato sembra tutt'altro che scontato. Gli altri candidati, secondo il sondaggio, sarebbero nettamente staccati, oscillando tra il 6,5% ed il 2,5%, con gli indecisi che si attestano attorno al 15% del totale. Ma attenzione al "partito degli astenuti": secondo l'ultimo sondaggio, l'affluenza potrebbe non raggiungere il 50%, fermandosi al 49,5% degli aventi diritto.

I dati sui partiti: testa a testa tra Pd e FdI

Il "sorpasso" però potrebbe avvenire altrove: secondo il sondaggio Dire-Tecné, Fratelli d'Italia in Campania oscillerebbe tra il 18% ed il 22%, di poco avanti al Partito Democratico (17%-22%). Un testa a testa, dunque, che potrebbe consegnare al partito della premier il primo posto regionale. In crescita anche Forza Italia (10%-14%), con il Movimento Cinque Stelle che invece si assesterebbe tra il 12% ed il 16% dei consensi. Avs sarebbe invece attorno al 5%-9%, mentre la Lega tra il 2,5% ed il 6,5%. Da via della Scrofa trapela moderato ottimismo, soprattutto per i numeri del partito. Nei prossimi giorni, la premier Giorgia Meloni sarà in Campania per due volte, a Napoli verrà anche Arianna Meloni, capo della segreteria politica FdI. A quanto apprende Fanpage.it, Meloni avrebbe chiesto ai ministri di sostenere con iniziative il candidato governatore del centrodestra.

Questi i dati completi del sondaggio:

Roberto Fico : 49% – 53%

: 49% – 53% Pd (17% – 21%);

M5s (12% -16%);

Avs (5% – 9%);

Altre liste con Fico (9% – 13%)

Edmondo Cirielli : 42,5% – 46,5%

: 42,5% – 46,5% Fdi (18% – 22%);

Forza Italia (10% – 14%);

Lega (2,5% – 6,5%);

Altre liste con Cirielli (6% – 10%).

ALTRI partiti (2,5% – 6,5%).