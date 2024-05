video suggerito

Sole e caldo sopra 25 gradi da sabato 4 maggio: meteo ideale per il cambio di stagione a Napoli e in Campania Addio a pioggia e freddo: da sabato 4 maggio tornano caldo e sole su Napoli e Campania, il meteo ideale per il definitivo cambio di stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Un fine settimana all'insegna del sole e del caldo su Napoli e sulla Campania quello del 4-5 maggio. Dopo giornate di pioggia, freddo e allerte meteo di vario tipo, tornerà finalmente il caldo su tutta la regione, accompagnato dal sole. Già nella giornata di oggi, venerdì 3 maggio, dopo alcuni violenti acquazzoni caduti all'ora di pranzo, nel pomeriggio è tornato il bel tempo, che proseguirà ora fino alla prossima settimana, accompagnato come detto da un aumento graduale delle temperature. Il meteo ideale insomma per il definitivo cambio di stagione, più volte rinviato in questi giorni in cui caldo e freddo si sono alternati facendo letteralmente impazzire tutti.

Sabato 4 maggio, la colonnina di mercurio farà registrare un aumento di 4-5 gradi sui valori massimi, che arriveranno fino a 20 gradi ad ora di pranzo. Cielo per lo più sgombro da nubi e con venti assenti o deboli su tutti i quadranti. Qualche nuvola residua solo nelle zone dell'interno come Alta Irpinia e Sannio, ma che lasceranno il passo al sole nel corso della giornata. Giornata, insomma, che si preannuncia ideale per la processione di San Gennaro, per il consueto miracolo di maggio che celebra la traslazione delle sue spoglie. Domenica 5 maggio quadro meteorologico pressoché uguale: temperature massime che torneranno sopra i 20 gradi, e sole un po' ovunque, soprattutto lungo le coste del litorale domizio, nel capoluogo partenopeo e lungo le coste del Cilento. Il meteo del fine settimana non subirà grosse variazioni con la nuova settimana, che vedrà anzi un ulteriore aumento delle temperature che raggiungeranno anche i 24-25 gradi nelle ore più calde.